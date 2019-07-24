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Житель Фастова угрожал взорвать гранату в центре города, фото: informator.news
На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в центре города (ФОТО)https://racurs.ua/n124703-jitel-odnogo-iz-raycentrov-kievschiny-ugrojal-vzorvat-granatu-v-centre-goroda-foto.htmlРакурс
Вчера в полицию позвонил мужчина, который сообщил о намерениях взорвать гранату на площади в центре города Фастова Киевской области.
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Инцидент произошел 23 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место инцидента, эвакуировали с площади людей.
Впоследствии полицейские установили личность правонарушителя и задержали его возле этой площади.
Злоумышленником оказался 35-летний житель города, бывший военнослужащий. У задержанного наблюдались признаки алкогольного опьянения.
Гранату правоохранители изъяли, на место инцидента была вызвана взрывотехническая служба.
Во время обыска в квартире задержанного правоохранители обнаружили наркотические средства.
По этому инциденту открыты три уголовные производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса.
Напомним, в мае на Луганщине в отделении «Приватбанка» после неудачной попытки получить кредит один из посетителей заведения подорвал гранату. В результате инцидента он погиб.
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