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Ракурс
Житель Фастова угрожал взорвать гранату в центре города, фото: informator.news

На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в центре города (ФОТО)

24 июл 2019, 13:42
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Вчера в полицию позвонил мужчина, который сообщил о намерениях взорвать гранату на площади в центре города Фастова Киевской области.

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Инцидент произошел 23 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место инцидента, эвакуировали с площади людей.

Впоследствии полицейские установили личность правонарушителя и задержали его возле этой площади.

Злоумышленником оказался 35-летний житель города, бывший военнослужащий. У задержанного наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Гранату правоохранители изъяли, на место инцидента была вызвана взрывотехническая служба.

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители обнаружили наркотические средства.

По этому инциденту открыты три уголовные производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса.

Житель Фастова угрожал взорвать гранату в центре города, фото: Национальная полиция

Житель Фастова угрожал взорвать гранату в центре города, фото: Национальная полиция

Напомним, в мае на Луганщине в отделении «Приватбанка» после неудачной попытки получить кредит один из посетителей заведения подорвал гранату. В результате инцидента он погиб.

Источник: Ракурс


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