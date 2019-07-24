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Ракурс
Житель Фастова погрожував підірвати гранату в центрі міста, фото: informator.news

На Київщині чоловік погрожував підірвати гранату в центрі міста (ФОТО)

24 лип 2019, 13:42
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Вчора до поліції зателефонував чоловік, який повідомив про наміри підірвати гранату на площі в центрі міста Фастова Київської області.

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Інцидент стався 23 липня, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці, котрі прибули на місце інциденту, евакуювали з площі людей.

Згодом поліцейські встановили особу правопорушника й затримали його неподалік цієї площі.

Зловмисником виявився 35-річний житель міста, колишній військовослужбовець. У затриманого спостерігалися ознаки алкогольного сп’яніння.

Гранату правоохоронці вилучили, на місце інциденту було викликано вибухотехнічну службу.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці виявили наркотичні засоби.

За цим інцидентом відкриті три кримінальні провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Житель Фастова погрожував підірвати гранату в центрі міста, фото: Національна поліція

Житель Фастова погрожував підірвати гранату в центрі міста, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у травні на Луганщині у відділенні «Приватбанку» після невдалої спроби отримати кредит один із відвідувачів закладу підірвав гранату. Внаслідок інциденту він загинув.

Джерело: Ракурс


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