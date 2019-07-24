Петр Порошенко, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n124709-poroshenko-prihodil-k-gosburo-rassledovaniy-smi.html

Ракурс

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

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Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники в ведомстве.

Причины, почему Порошенко прибыл на допрос именно сейчас, в настоящее время не известны. Вчера ГБР сообщило, что Порошенко повторно вызывают на допрос на 15.00 25 июля.

В то же время источник агентства «Интерфакс-Украина» сообщает, что целью визита Порошенко не было участие в допросе. Однако, с какой целью и к кому в таком случае приходил экс-президент, собеседник агентства не рассказал.

Отмечается, что Порошенко уже вышел из здания ведомства.

Ранее в ГБР сообщали, что вызвали Порошенко на допрос на 17 июля в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбацком», однако он в назначенное время не явился.

В ответ в пресс-службе возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» тогда заявили, что вызовов на допрос ни от одного из правоохранительных органов Порошенко не получал.