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Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

Порошенко приходив до Держбюро розслідувань — ЗМІ

24 лип 2019, 14:59
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П’ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформовані джерела у відомстві.

Причини, чому Порошенко прибув на допит саме зараз, наразі не відомі. Вчора ДБР повідомило, що Порошенка повторно викликають на допит на 15.00 25 липня.

Водночас джерело агентства «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що метою візиту Порошенка не була участь у допиті. Однак, з якою метою та до кого в такому разі приходив екс-президент, співрозмовник агентства не розповів.

Зазначається, що Порошенко вже вийшов із будівлі відомства.

Раніше в ДБР повідомляли, що викликали Порошенка на допит на 17 липня як свідка в кримінальному провадженні за фактом можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу «Кузня на Рибальському», проте він у призначений час не з’явився.

У відповідь у прес-службі очолюваної Порошенком партії «Європейська солідарність» тоді заявили, що викликів на допит від жодного з правоохоронних органів Порошенко не отримував.


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