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Ракурс
Нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске. Фото: Интерфакс

Нападение на Королевскую: в Славянске нардепа встретили мукой (ВИДЕО)

25 июл 2019, 15:03
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В Донецкой области народного депутата Наталью Королевскую обсыпали мукой под стенами Донецкого окружного суда. Там сегодня проходит судебное заседание, на котором партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» оспаривает результаты голосования в округе № 52.

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Возле здания суда стояли молодые люди с плакатами в поддержку кандидата от «Батькивщины» Евгения Яковенко, который и победил на парламентских выборах от этого округа после обработки 100% электронных протоколов. Об этом сообщили в эфире «112 Украина».

Яковенко набрал 28,96% голосов, а его оппонент от оппозиционеров Олег Погодин только 26%.

Отметим, что в Славянск Королевская приехала как представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политическая партия обвинила избирательную комиссию и политическую силу «Батькивщина» в фальсификации выборов. В самой партии это отвергают.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Закарпатской области не могут посчитать голоса из-за массового отравления членов комиссии салатом оливье. Четверо членов избирательной комиссии находятся в инфекционном отделении и еще столько же лечатся дома.

Источник: Ракурс


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