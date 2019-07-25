Нардепа Королівську обсипали борошном в Слов'янську. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n124751-napad-na-korolevsku-v-slovyansku-nardepa-zustrily-mukou-video.html

Ракурс

У Донецькій області народного депутата Наталію Королевську обсипали борошном під стінами Донецького окружного суду. Там сьогодні проходить судове засідання, на якому партія «Опозиційна платформа — За життя» оскаржує результати голосування в окрузі № 52.

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Біля будівлі суду стояли молоді люди з плакатами на підтримку кандидата від «Батьківщини» Євгенія Яковенко, який і переміг на парламентських виборах від цього округу після обробки 100% електронних протоколів. Про це повідомили в ефірі «112 Україна».

Яковенко набрав 28,96% голосів, а його опонент від опозиціонерів Олег Погодін тільки 26%.

Зазначимо, що в Слов’янськ Королівська приїхала як представник партії «Опозиційна платформа — За життя». Політична партії звинуватила виборчу комісію і політичну силу «Батьківщина» в фальсифікації виборів. У самій партії це відкидають.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Закарпатській області не можуть порахувати голоси через масове отруєння членів комісії салатом олів'є. Четверо членів виборчої комісії перебувають в інфекційному відділенні і ще стільки ж лікуються вдома.