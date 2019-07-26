МАГАТЭ возглавил дипломат из Румынии. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/n124778-magate-vozglavil-politik-iz-rumynii.html

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МАГАТЭ временно возглавил румынский дипломат Корнел Феруцэ. На должности исполняющего обязанности гендиректора он будет пребывать до тех пор, пока страны-члены не придут к окончательному решению об избрании нового президента международной организации.

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Предыдущий глава Международного агентства по атомной энергии, японец Юкия Амано, умер 18 июля этого года в возрасте 72 лет. Он возглавлял организацию с 2009 года. После его смерти совет управляющих МАГАТЭ пришел к решению назначить временным гендиректором Феруцэ, чтобы обеспечить надлежащее и бесперебойное функционирование агентства. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

Решение о принятии и. о. главы МАГАТЭ было принято на закрытом заседании в штаб-квартире организации на территории Венского международного центра. Ранее Феруцэ представлял свою страну на международных организациях в Вене.

Согласование постоянного главы агентства запланировано на 16−20 сентября, когда состоится ежегодное заседание генеральной конференции МАГАТЭ. В это время будет проведено голосование членов Совета управляющих.

Напомним, что главной целью международного агентства является развитие сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. В этом году после оценки соответствия критериям методологии МАГАТЭ в Украине может быть внедрена новая реакторная технология. Содействовать этому будет соглашение о партнерстве между украинской компанией «Энергоатом» и компаниями из США.