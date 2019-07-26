МАГАТЕ очолив дипломат із Румунії. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n124778-magate-ocholyv-polityk-iz-rumuniyi.html

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МАГАТЕ тимчасово очолив румунський дипломат Корнел Феруце. На посаді виконуючого обов’язки гендиректора він буде перебувати до тих пір, поки країни-члени не прийдуть до остаточного рішення щодо обрання нового президента міжнародної організації.

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Попередній глава Міжнародного агентства з атомної енергії, японець Юкія Амано, помер 18 липня цього року у віці 72 років. Він очолював організацію з 2009 року. Після його смерті рада керуючих МАГАТЕ прийняла рішення призначити тимчасовим гендиректором Феруце, щоб забезпечити належне і безперебійне функціонування агентства. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Рішення про прийняття в. о. глави МАГАТЕ було прийнято на закритому засіданні у штаб-квартирі організації на території Віденського міжнародного центру. Раніше Феруце представляв свою країну на міжнародних організаціях у Відні.

Узгодження постійного глави агентства заплановано на 16−20 вересня, коли відбудеться щорічне засідання генеральної конференції МАГАТЕ. У цей час буде проведено голосування членів Ради керуючих.

Нагадаємо, що головною метою міжнародного агентства є розвиток співробітництва усфері мирного використання атомної енергії. Цього року після оцінки відповідності критеріям методології МАГАТЕ в Україні може бути впроваджена нова реакторна технологія. Сприяти цьому буде угода про партнерство між українською компанією «Енергоатом» і компаніями з США.