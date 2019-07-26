Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пэрис Хилтон, фото: YouTube

Пэрис Хилтон планирует приобрести курорт в Закарпатье и провести международный конкурс красоты — СМИ

26 июл 2019, 09:40
999

Наследница крупнейшей в мире сети отелей Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет переговоры о приобретении расположенного на Закарпатье в 20 км к востоку от Ужгорода курортного комплекса «Дереневская Купель».

Loading...

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что стороны уже близки к заключению соглашения, в настоящее время обсуждаются его детали. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца лета. В случае ее достижения в следующем году в «Дереневской Купели» планируют провести один из самых популярных международных конкурсов красоты.

По информации источников агентства, идея приобрести курорт в Украине появилась у Хилтон весной прошлого года, когда она прибыла на открытие отеля до Левова

«Дереневская Купель» расположена в предгорье Карпат в урочище Дереневка. Особенностями этого санатория являются дендропарк площадью 10 га и источники минеральной воды (рядом расположен завод минеральных вод).

Напомним, в июне прошлого года в Карпатах спасателям пришлось эвакуировать детский лагерь, который из-за снижения температуры засыпало снегом. Инцидент произошел в Раховском районе Закарпатской области.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 25 июля: нападение на Порошенко, задержание российского танкера в Одесской области, Зеленский поговорил с Трампом

Главными новостями дня стали: нападение на Петра Порошенко возле здания ГБР в Киеве, задержание танкера, который блокировал проход украинских военных к Азову, телефонный разговор президентов Украины и США

Новости Украины
23:00   25 июл
Новости партнеров
Загрузка...