Пэрис Хилтон, фото: YouTube

https://racurs.ua/n124780-peris-hilton-planiruet-priobresti-kurort-v-zakarpate-i-provesti-mejdunarodnyy-konkurs-krasoty-smi.html

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Наследница крупнейшей в мире сети отелей Пэрис Хилтон уже несколько недель ведет переговоры о приобретении расположенного на Закарпатье в 20 км к востоку от Ужгорода курортного комплекса «Дереневская Купель».

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Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что стороны уже близки к заключению соглашения, в настоящее время обсуждаются его детали. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца лета. В случае ее достижения в следующем году в «Дереневской Купели» планируют провести один из самых популярных международных конкурсов красоты.

По информации источников агентства, идея приобрести курорт в Украине появилась у Хилтон весной прошлого года, когда она прибыла на открытие отеля до Левова

«Дереневская Купель» расположена в предгорье Карпат в урочище Дереневка. Особенностями этого санатория являются дендропарк площадью 10 га и источники минеральной воды (рядом расположен завод минеральных вод).

Напомним, в июне прошлого года в Карпатах спасателям пришлось эвакуировать детский лагерь, который из-за снижения температуры засыпало снегом. Инцидент произошел в Раховском районе Закарпатской области.