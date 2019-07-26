Періс Хілтон, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n124780-peris-hilton-planuie-prydbaty-kurort-na-zakarpatti-y-provesty-mijnarodnyy-konkurs-krasy-zmi.html

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Спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів Періс Хілтон вже кілька тижнів веде переговори щодо придбання розташованого на Закарпатті за 20 км на схід від Ужгорода курортного комплексу «Деренівська Купіль».

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що сторони вже близькі до укладання угоди, наразі обговорюються її деталі. Очікується, що угода буде закрита до кінця літа. В разі її досягнення в наступному році в «Деренівській Купелі» планують провести один з найпопулярніших міжнародних конкурсів краси.

За інформацією джерел агентства, ідея придбати курорт в Україні з’явилася в Хілтон навесні минулого року, коли вона прибула на відкриття готелю до Льовова

«Деренівська Купіль» розташована в передгір’ї Карпат в урочищі Деренівка. Особливостями цього санаторію є дендропарк площею 10 га та джерела мінеральної води (поруч розташований завод мінеральних вод).

Нагадаємо, у червні минулого року в Карпатах рятувальникам довелася евакуювати дитячий табір, який через зниження температури засипало снігом. Інцидент стався в Рахівському районі Закарпатської області.