Последствия взрыва, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n124867-v-mariupole-vzorvalsya-zapal-ot-granaty-ustanovlennyy-v-dveri-odnoy-iz-kvartir-vmesto-slomannogo.html

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Житель Мариуполя установил в дверях квартиры, которую он арендовал, взрывное устройство, изготовленное из запала для гранаты.

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По его замыслу, это «изобретение» должно было стать альтернативой сломанному входному замку, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

О взрыве в этой квартире правоохранителям вчера примерно в 11.30 сообщили местные жители.

Прибывшие на место инцидента правоохранители, обнаружили в указанной квартире фрагменты взрывного устройства, которые направили на экспертизу.

Сам временный владелец квартиры в момент взрыва на месте инцидента отсутствовал, правоохранители разыскали его спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

По этому инциденту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, несколько дней назад на Киевщине женщина подорвалась на гранате, которую, по ее словам, она нашла на помойке. Взрыв произошел в момент, когда она решила закопать опасную находку.