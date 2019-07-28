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Последствия взрыва, фото: Национальная полиция
В Мариуполе взорвался запал от гранаты, установленный в двери одной из квартир вместо сломанного замка — полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n124867-v-mariupole-vzorvalsya-zapal-ot-granaty-ustanovlennyy-v-dveri-odnoy-iz-kvartir-vmesto-slomannogo.htmlРакурс
Житель Мариуполя установил в дверях квартиры, которую он арендовал, взрывное устройство, изготовленное из запала для гранаты.
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По его замыслу, это «изобретение» должно было стать альтернативой сломанному входному замку, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.
О взрыве в этой квартире правоохранителям вчера примерно в 11.30 сообщили местные жители.
Прибывшие на место инцидента правоохранители, обнаружили в указанной квартире фрагменты взрывного устройства, которые направили на экспертизу.
Сам временный владелец квартиры в момент взрыва на месте инцидента отсутствовал, правоохранители разыскали его спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.
По этому инциденту правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Напомним, несколько дней назад на Киевщине женщина подорвалась на гранате, которую, по ее словам, она нашла на помойке. Взрыв произошел в момент, когда она решила закопать опасную находку.
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