Наслідки вибуху, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n124867-u-mariupoli-vybuhnuv-zapal-vid-granaty-vstanovlenyy-v-dveryah-odniieyi-z-kvartyr-zamist-zlamanogo.html

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Житель Маріуполя встановив у дверях квартири, котру він орендував, вибуховий пристрій, виготовлений із запалу для гранати.

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За його задумом, цей «винахід» мав стати альтернативою зламаному вхідному замку, повідомляє прес-служба Центрального відділу поліції Донецької області.

Про вибух у цій квартирі правоохоронцям вчора приблизно об 11.30 повідомили місцеві жителі.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, виявили у вказаній квартирі фрагменти вибухового пристрою, котрі направили на експертизу.

Сам тимчасовий власник квартири в момент вибуху на місці інциденту був відсутній, правоохоронці розшукали його за кілька годин. Ним виявився раніше засуджений місцевий житель 1986 року народження.

За цим інцидентом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, кілька днів тому на Київщині жінка підірвалася на гранаті, котру, за її словами, вона знайшла на смітнику. Вибух стався в момент, коли вона вирішила закопати небезпечну знахідку.