Авиарейсы в Чехию из трех украинских городов запустит осенью лоукост SkyUp

В октябре авиакомпания SkyUP запускает авиарейсы в Чехию из Киева, Львова и Харькова, фото: «Википедия»

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Авиакомпания SkyUp осенью запустит регулярные авиарейсы в чешские города из Киева, Львова и Харькова.

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Открытие соответствующих авиарейсов ожидается в октябре в рамках зимней полетной программы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 17 октября в четверг и воскресенье будут осуществляться авиарейсы в столицу Чехии город Прага из Харькова и Львова, с 22 октября — из Киева в чешский город Пардубице (вторник, пятница, воскресенье).

Город Пардубице расположен в 96 км к востоку от Праги. В SkyUp отмечают, что пассажиров самолетов, которые туда прилетят, будут отвозить в центр Праги специальными автобусами, которые будут отправляться туда через 30 мин после прибытия самолета.

Сейчас прямые авиарейсы между Украиной и Чехией выполняют авиакомпании Международные авиалинии Украины (маршрут Киев — Прага) и Czech Airlines (маршруты Киев — Прага и Одесса — Прага). Другие авиакомпании пока не могут осуществлять авиаперелеты по маршруту Киев — Прага из-за отсутствия свободных квот.

Напомним, в марте в SkyUp сообщили о запуске авиарейсов из Киева в столицу Франции Париж и расположенный на побережье Средиземного моря город Ницца.