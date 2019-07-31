Авиарейсы в Чехию из трех украинских городов запустит осенью лоукост SkyUp

Авиарейсы в Чехию из трех украинских городов запустит осенью лоукост SkyUphttps://racurs.ua/n124985-aviareysy-v-chehiu-iz-treh-ukrainskih-gorodov-zapustit-osenu-loukost-skyup.htmlРакурс
Авиакомпания SkyUp осенью запустит регулярные авиарейсы в чешские города из Киева, Львова и Харькова.
Открытие соответствующих авиарейсов ожидается в октябре в рамках зимней полетной программы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
С 17 октября в четверг и воскресенье будут осуществляться авиарейсы в столицу Чехии город Прага из Харькова и Львова, с 22 октября — из Киева в чешский город Пардубице (вторник, пятница, воскресенье).
Город Пардубице расположен в 96 км к востоку от Праги. В SkyUp отмечают, что пассажиров самолетов, которые туда прилетят, будут отвозить в центр Праги специальными автобусами, которые будут отправляться туда через 30 мин после прибытия самолета.
Сейчас прямые авиарейсы между Украиной и Чехией выполняют авиакомпании Международные авиалинии Украины (маршрут Киев — Прага) и Czech Airlines (маршруты Киев — Прага и Одесса — Прага). Другие авиакомпании пока не могут осуществлять авиаперелеты по маршруту Киев — Прага из-за отсутствия свободных квот.
Напомним, в марте в SkyUp сообщили о запуске авиарейсов из Киева в столицу Франции Париж и расположенный на побережье Средиземного моря город Ницца.