Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У жовтні авіакомпанія SkyUP запускає авіарейси до Чехії з Києва, Львова та Харкова, фото: «Вікіпедія»

Авіарейси до Чехії з трьох українських міст запустить восени лоукост SkyUp

31 лип 2019, 13:57
999

Авіакомпанія SkyUp восени запустить регулярні авіарейси до чеських міст з Києва, Львова та Харкова.

Loading...

Відкриття відповідних авіарейсів очікується в жовтні в межах зимової польотної програми. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

З 17 жовтня у щочетверга та щонеділі здійснюватимуться авіарейси до столиці Чехії міста Прага з Харкова та Львова, з 22 жовтня — з Києва до чеського міста Пардубіце (вівторок, п’ятниця, неділя).

Місто Пардубіце розташоване за 96 км на схід від Праги. У SkyUp зазначають, що пасажирів літаків, котрі туди прибуватимуть, відвозитимуть до центра Праги спеціальними автобусами, які відправлятимуться туди через 30 хв після прибуття літака.

Наразі прямі авіарейси між Україною та Чехією виконують авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (маршрут Київ — Прага) та Czech Airlines (маршрути Київ — Прага та Одеса — Прага). Інші авіакомпанії наразі не можуть здійснювати авіаперельоти за маршрутом Київ — Прага через відсутність вільних квот.

Нагадаємо, у березні в SkyUp повідомили про запуск авіарейсів з Києва до столиці Франції Парижа та розташованого на узбережжі Середземного моря міста Ніцца.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Нафтогаз» звернувся до Гаазького трибуналу через збитки у 5,2 млрд дол. від захоплення РФ активів у Криму

НАК «Нафтогаз України» оцінив свої збитки від незаконного захоплення РФ активів у Криму у 5,2 млрд дол. і звернувся до Гаазького трибуналу з проханням зобов’язати Росію відшкодувати вказану суму

Новини України
12:12
Новини партнерів
Загрузка...