Авіарейси до Чехії з трьох українських міст запустить восени лоукост SkyUp

У жовтні авіакомпанія SkyUP запускає авіарейси до Чехії з Києва, Львова та Харкова, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n124985-aviareysy-do-chehiyi-z-troh-ukrayinskyh-mist-zapustyt-voseny-loukost-skyup.html

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Авіакомпанія SkyUp восени запустить регулярні авіарейси до чеських міст з Києва, Львова та Харкова.

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Відкриття відповідних авіарейсів очікується в жовтні в межах зимової польотної програми. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

З 17 жовтня у щочетверга та щонеділі здійснюватимуться авіарейси до столиці Чехії міста Прага з Харкова та Львова, з 22 жовтня — з Києва до чеського міста Пардубіце (вівторок, п’ятниця, неділя).

Місто Пардубіце розташоване за 96 км на схід від Праги. У SkyUp зазначають, що пасажирів літаків, котрі туди прибуватимуть, відвозитимуть до центра Праги спеціальними автобусами, які відправлятимуться туди через 30 хв після прибуття літака.

Наразі прямі авіарейси між Україною та Чехією виконують авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (маршрут Київ — Прага) та Czech Airlines (маршрути Київ — Прага та Одеса — Прага). Інші авіакомпанії наразі не можуть здійснювати авіаперельоти за маршрутом Київ — Прага через відсутність вільних квот.

Нагадаємо, у березні в SkyUp повідомили про запуск авіарейсів з Києва до столиці Франції Парижа та розташованого на узбережжі Середземного моря міста Ніцца.