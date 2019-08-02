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Ракурс
В Запорожье мужчина вылил две кастрюли кипятка на спящую мать своих детей. Фото: 061.ua

В Запорожье мужчина вылил две кастрюли кипятка на спящую мать своих детей

2 авг 2019, 13:17
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В Запорожье мужчина, чтобы отомстить за вечернюю ссору, утром вылил две кастрюли кипятка на спящую мать своих детей. Сейчас женщина, получившая ожоги 20% тела, находится в реанимации.

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Жуткое событие произошло 31 июня утром, когда 24-летняя женщина еще спала. Ее сожитель подошел к кровати и вылил кастрюлю кипятка прямо на нее. Пока он ходил за второй кастрюлей кипятка, ошпаренная женщина схватилась и выбежала в коридор, однако там на нее злоумышленник вылил еще четыре литра кипятка. Об этом сообщает местное издание 061.ua со ссылкой на слова потерпевшей.

К счастью, женщине удалось сбежать через окно на улицу. Там она спряталась в кустах в ожидании полиции и кареты скорой помощи, которые вызвал для нее прохожий.

Медики установили, что потерпевшая получила ожоги 20% тела. У нее очень пострадали рот и ротовая полость глотки. Также в будущем женщине потребуется пересадка кожи, ведь у нее на лице практически нет живого места. Об этом рассказали волонтеры, которые ей помогают.

Отмечается, что у этой пары есть двое малолетних детей. Во время утреннего инцидента они были в соседней комнате. По словам соседей, пара часто ссорилась между собой. Сама женщина рассказала, что накануне вечером они с сожителем гуляли в парке и поссорились, а на следующий день тот решил отомстить и вылил на нее две кастрюли кипятка.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Мужчина, которому грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, сбежал и сейчас находится в розыске.

Ранее «Ракурс» сообщал, что американский подросток из штата Кентукки облил своего спящего товарища кипятком ради славы в интернете.


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