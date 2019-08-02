У Запоріжжі чоловік вилив дві каструлі окропу на сплячу матір своїх дітей. Фото: 061.ua

https://racurs.ua/ua/n125096-u-zaporijji-cholovik-vylyv-dvi-kastruli-okropu-na-splyachu-matir-svoyih-ditey.html

Ракурс

У Запоріжжі чоловік, аби помститися за вечірню сварку, на ранок вилив дві каструлі окропу на сплячу матір своїх дітей. Наразі жінка, яка отримала опіки 20% тіла, в реанімації.

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Моторошна подія сталася 31 червня вранці, коли 24-річна жінка ще спала. Її співмешканець підійшов до ліжка і вилив каструлю окропу просто на неї. Поки чоловік ходив за другою каструлею окропу, ошпарена жінка схопилася й вибігла у коридор, однак там на неї зловмисник вилив ще чотири літри окропу. Про це інформує місцеве видання 061.ua з посиланням на слова потерпілої.

На щастя, жінці вдалося втекти через вікно на вулицю. Там вона сховалася в кущах в очікуванні поліції та карети швидкої допомоги, яких викликав для неї перехожий.

Медики встановили, що потерпіла отримала опіки 20% тіла. В неї дуже постраждали рот і ротова порожнина глотки. Також у майбутньому жінці буде потрібна пересадка шкіри, адже в неї на обличчі практично немає живого місця. Про це розповіли волонтери, які їй допомагають.

Зазначається, що у цих чоловіка й жінки є двоє малолітніх дітей. Під час того ранкового інциденту вони були в сусідній кімнаті. За словами сусідів, пара часто сварилася між собою. Сама жінка розповіла, що напередодні ввечері вони з чоловіком гуляли в парку і посварилися, а наступного дня той вирішив помститися і вилив на неї дві каструлі окропу.

За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловік, якому загрожує покарання у виді п’яти років позбавлення волі, втік і наразі перебуває в розшуку.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що американський підліток з штату Кентуккі облив свого сплячого товариша окропом заради слави в інтернеті.