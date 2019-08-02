В Индии по затопленным улицам стали плавать крокодилы. Фото: mir24.tv

https://racurs.ua/n125097-v-indii-po-zatoplennym-ulicam-stali-plavat-krokodily.html

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В Индии, в штате Гуджарад проливные дожди привели к сильному наводнению. Вследствие стихии улицы городов превратились в настоящие полноводные реки.

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В индийском городе Вадодара по таким «рекам» стали плавать не только люди, но и опасные хищники. Затопленные городские улицы стали местом обитания крокодилов. Одна из рептилий попала в объектив камеры одного из очевидцев — видео опубликовал в Twitter пользователь TOI Vadodara.

На видео зафиксирован момент, как молодой крокодил, проплывающий вдоль улицы, заметил стоящих в воде собак. Он незаметно подплыл к одной из них и попытался напасть и нанести увечье. Собаке удалось сбежать от хищника, а последний уплыл подальше от оживленного места.

Как впоследствии сообщили представители местных экстренных служб, рептилия была поймана и в дальнейшем отпущена на волю за городом.

Напомним, что вследствие бушующего урагана и наводнения в Китае пострадали 757,9 тыс. человек. Из-за стихии, которая разбушевалась на северо-востоке Китая, около 11,4 тыс. человек эвакуировали из домов.