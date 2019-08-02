Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
В Індії затопленими вулицями стали плавати крокодили. Фото: mir24.tv

В Індії затопленими вулицями стали плавати крокодили (ВІДЕО)

2 сер 2019, 13:19
999

В Індії, в штаті Гуджарад, проливні дощі призвели до сильної повені. Внаслідок стихії вулиці міст перетворилися на справжні повноводні річки.

Loading...

В індійському місті Вадодара такими «річками» стали плавати не тільки люди, але і небезпечні хижаки. Затоплені міські вулиці стали місцем проживання крокодилів. Одна з рептилій потрапила в об'єктив камери одного з очевидців — відео опублікував у Twitter користувач TOI Vadodara.

На відео зафіксований момент, як молодий крокодил, що пропливає вздовж вулиці, помітив собак, які стояли у воді. Він непомітно підплив до однієї з них і спробував напасти і нанести каліцтво. Собаці вдалося втекти від хижака, а останній поплив подалі від людного місця.

Як згодом повідомили представники місцевих екстрених служб, рептилія була спіймана і надалі відпущена на волю за містом.

Нагадаємо, що внаслідок бурхливого урагану і повені в Китаї постраждали 757,9 тис. осіб. Через стихію, яка розбушувалася на північному сході Китаю, близько 11,4 тис. осіб евакуювали з будинків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У «Слузі народу» спрогнозували ухвалення восени держбюджету на 2020 рік (ВІДЕО)

Представник політичної партії «Слуга народу» з 96 округу Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що новий склад Верховної Ради восени може ухвалити державний бюджет на наступний рік

Новини України
14:54

Стало відомо, у скільки обійшлося лобіювання Зеленського в США (ФОТО)

Американська лобістська компанія опублікувала звіт про роботу на користь Володимира Зеленського у Сполучених Штатах. Команду Зеленського, яка раніше запевняла у відсутності лобістів її інтересів у США, викрили у брехні

Новини України
11:25
Новини партнерів
Загрузка...