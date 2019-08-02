В Індії затопленими вулицями стали плавати крокодили. Фото: mir24.tv

https://racurs.ua/ua/n125097-v-indiyi-zatoplenymy-vulycyamy-staly-plavaty-krokodyly.html

Ракурс

В Індії, в штаті Гуджарад, проливні дощі призвели до сильної повені. Внаслідок стихії вулиці міст перетворилися на справжні повноводні річки.

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В індійському місті Вадодара такими «річками» стали плавати не тільки люди, але і небезпечні хижаки. Затоплені міські вулиці стали місцем проживання крокодилів. Одна з рептилій потрапила в об'єктив камери одного з очевидців — відео опублікував у Twitter користувач TOI Vadodara.

На відео зафіксований момент, як молодий крокодил, що пропливає вздовж вулиці, помітив собак, які стояли у воді. Він непомітно підплив до однієї з них і спробував напасти і нанести каліцтво. Собаці вдалося втекти від хижака, а останній поплив подалі від людного місця.

Як згодом повідомили представники місцевих екстрених служб, рептилія була спіймана і надалі відпущена на волю за містом.

Нагадаємо, що внаслідок бурхливого урагану і повені в Китаї постраждали 757,9 тис. осіб. Через стихію, яка розбушувалася на північному сході Китаю, близько 11,4 тис. осіб евакуювали з будинків.