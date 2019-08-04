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Ракурс
В Чикаго возле детской площадки открыли стрельбу, есть пострадавшие. Фото: telegram

В Чикаго возле детской площадки открыли стрельбу, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

4 авг 2019, 19:32
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В США произошло третье массовое нападение за сутки. В Чикаго (штат Иллинойс) возле детской площадки открыли огонь по прохожим.

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В больницу госпитализировали семь человек, среди них 21-летний мужчина, который находится в критическом состоянии. Пострадавшего ранили в зону паха. Об этом сообщает The Epoch Times.

Стрельба в Чикаго. Фото: The Epoch Times

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одном из центральных парков города. По словам очевидцев, выстрелы были сделаны из окна черной Chevrolet Camaro, которая проезжала мимо места происшествия.

Правоохранители объявили в розыск злоумышленника и заявленную машину. Устанавливаются обстоятельства событий.

В эти сутки в штате Огайо в результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек и еще 26 получили ранения. Убийцей оказался 24-летний Коннор Беттс.

В Техасе тем временем группа злоумышленников устроила стрельбу в супермаркете. Погибли 20 человек и еще столько же получили ранения.

Как ранее сообщал «Ракурс», появилось видео стрельбы в гипермаркете.


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