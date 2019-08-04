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У Чикаго біля дитмайданчика відкрили стрілянину, є постраждалі. Фото: telegram

У Чикаго біля дитмайданчика відкрили стрілянину, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

4 сер 2019, 19:32
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У США стався третій масовий напад за добу. У Чикаго (штат Іллінойс) біля дитячого майданчика відкрили вогонь по перехожим.

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До лікарні госпіталізували сімох осіб, серед них 21-річний чоловік, який перебуває у критичному стані. Постраждалого поранили у зону паху. Про це повідомляє The Epoch Times.

Трагедія сталася у ніч з суботи на неділю в одному з центральних парків міста. За словами очевидців, постріли були зроблені з вікна чорної ChevroletCamaro, яка проїжджала повз місце подій.

Стрілянина у Чикаго. Фото: The Epoch Times

Правоохоронці оголосили розшук зловмисника та заявлену автівку. Наразі встановлюються обставини подій.

Цієї доби у штаті Огайо внаслідок стрілянини загинули щонайменше дев’ятеро осіб і ще 26 отримали поранення. Вбивцею виявився 24-річний Коннор Беттс.

У Техасі тим часом група зловмисників влаштувала стрілянину у гіпермаркеті. Загинули 20 осіб і ще стільки ж отримали поранення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», з’явилося відео стрілянини у гіпермаркеті.


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