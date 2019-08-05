«Укроборонпром» показал, какие военные самолеты восстанавливает в Николаеве, фото — "Укроборонпром"

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Государственное предприятие «Николаевский авиаремонтный завод „НАРП“», входящий в состав концерна «Укроборонпром», в 2019 году проводит ремонт и модернизацию четырех самолетов.

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Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24М, самолет-разведчик Су-24МР, военно-транспортный Ил-76МД, а также уникальный для Украины противолодочный самолет-амфибия Бе-12.

В пресс-службе «Укроборонпрома» сообщили, что в Николаеве проводят полную проверку всех узлов и агрегатов самолетов. Ремонт включает сложнейшие работы по восстановлению планера и многочисленных систем навигации.

В частности, речь идет и об уникальном заказе — ремонте отдельных узлов и агрегатов противолодочного самолета-амфибии Бе-12. Именно этот самолет в 2014 году спасли из оккупированного Крыма.

Тогда украинские летчики 10-й бригады морской авиации провели уникальную операцию, выведя из-под носа россиян три самолета и пять вертолетов. Именно тогда спасли украинскую морскую авиацию, способную уничтожать надводные и подводные цели противника.

В Николаеве также ремонтируют сверхзвуковые бомбардировщики Су-24М, которые поднимают до 8 т вооружения. Возможности этого самолета позволяют ему на минимальной высоте проходить противовоздушную оборону и уничтожать цели в тылу противника, в том числе и высокоточными ракетами. Су-24М имеет крыло с переменной стреловидностю, оно обеспечивает лучшие аэродинамические характеристики на всех режимах полета, включая сверхзвуковую скорость 1700 км/ч.

Для обнаружения целей и контроля над противником «НАРП» ремонтирует Су-24МР — сверхзвуковой самолет-разведчик, созданный на базе Су-24, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику.

Су-24МР также оснащен чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС, инфракрасными датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Модернизированный в Николаеве Ил-76МД получит современное пилотажно-навигационное оборудование. Это позволит ему выполнять задачи в любой точке мира и участвовать в совместных операциях со странами-членами НАТО.