«Укроборонпром» розповів, які військові літаки відновлює у Миколаєві, фото — "Укроборонпром"

https://racurs.ua/ua/n125197-rozvidnyk-bombarduvalnyk-ta-vryatovana-z-krymu-amfibiya-ukroboronprom-rozpoviv-yaki-litaky.html

Ракурс

Державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод „НАРП“», що входить до складу концерну «Укроборонпром», у 2019 році проводить ремонт і модернізацію чотирьох літаків.

Loading...

Це надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М, літак-розвідник Су-24МР, військово-транспортний Іл-76МД, а також унікальний для України протичовновий літак-амфібія Бе-12.

У прес-службі «Укроборонпрому» повідомили, що в Миколаєві проводять повну перевірку всіх вузлів та агрегатів літаків. Ремонт включає надскладні роботи з відновлення планера та численних систем навігації.

Зокрема, йдеться й про унікальне замовлення — ремонт окремих вузлів та агрегатів протичовнового літака-амфібії Бе-12. Саме цей літак у 2014 році врятували з окупованого Криму.

Тоді українські льотчики 10-ї бригади морської авіації провели унікальну операцію, вивівши з під-носа росіян три літаки та п’ять гелікоптерів. Саме тоді врятували українську морську авіацію, здатну знищувати надводні та підводні цілі противника.

У Миколаєві також ремонтують надзвукові бомбардувальники Су-24М, які піднімають до 8 т озброєння. Можливості цього літака дозволяють йому на мінімальній висоті проходити повз протиповітряну оборону та знищувати цілі у тилу противника, зокрема і високоточними ракетами. Су-24М має крило зі змінною стрілоподібністю, воно забезпечує найкращі аеродинамічні характеристики на всіх режимах польоту, включаючи надзвукову швидкість 1700 км/год.

Для виявлення цілей та контролю над противником «НАРП» ремонтує Су-24МР — надзвуковий літак-розвідник, створений на базі Су-24, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений РЛС бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку.

Су-24МР також оснащений чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Модернізований в Миколаєві Іл-76МД отримає сучасне пілотажно-навігаційне обладнання. Це дозволить йому виконувати завдання у будь-якій точці світу та брати участь у спільних операціях з країнами-членами НАТО.