Формально Украина продолжает оставаться членом СНГ, заявляют в российском МИДе, фото: NewsOne

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Украина задолжала образованному после распада Советского Союза его бывшими республиками Содружества независимых государств (СНГ) более 300 млн рублей (более 117 млн грн).

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Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на полученную от российского МИД информацию.

Свои вклады в СНГ Украина перестала платить в 2014 году, отозвала представителей квотных должностей в Исполнительном комитете и свела к минимуму участие в деятельности этой организации. А в 2018 году Киев объявил о выходе из ряда международных договоров, заключенных в рамках СНГ и закрытии расположенного в Минске представительства при СНГ.

Однако в российском МИДе подчеркивают, что официально из состава СНГ Украина не выходила и де-юре продолжает оставаться полноценным участником этой организации.

Размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Пока такого решения в отношении Украины принято не было, — отмечают в МИД РФ.

Никаких препятствий для полноценного участия Украины по делам Содружества нет, — отмечают в российском дипломатическом ведомстве.

Напомним, Украина в апреле этого года вышла из военного соглашения, заключенного в рамках СНГ.