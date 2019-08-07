Формально Україна продовжує залишатися членом СНД, заявляють у російському МЗС, фото: NewsOne

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Україна заборгувала утвореній після розпаду Радянського Союзу його колишніми республіками Співдружності незалежних держав (СНД) понад 300 млн рублів (понад 117 млн грн).

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Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на отриману від російського МЗС інформацію.

Свої внески до СНД Україна перестала платити у 2014 році, відкликала представників з квотних посад у Виконавчому комітеті та звела до мінімуму участь в діяльності цієї організації. А в 2018 році Київ оголосив про вихід з низки міжнародних договорів, укладених в межах СНД й закриття розташованого в Мінську представництва при СНД.

Однак у російському МЗС наголошують, що офіційно зі складу СНД Україна не виходила й де-юре продовжує залишатися повноцінним учасником цієї організації.

Розмір заборгованості перед єдиним бюджетом СНД і порядок її погашення визначаються рішенням Ради глав урядів Співдружності. Поки такого рішення щодо України прийнято не було, — зазначають у МЗС РФ.

Жодних перешкод для повноцінної участі України в справах Співдружності немає, — наголошують у російському дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, Україна у квітні вийшла з військової угоди, укладеної в межах СНД.