Україна заборгувала СНД понад 300 млн рублів, стверджують у російському МЗСhttps://racurs.ua/ua/n125273-ukrayina-zaborguvala-snd-ponad-300-mln-rubliv-zayavyly-v-rosiyskomu-mzs.htmlРакурс
Україна заборгувала утвореній після розпаду Радянського Союзу його колишніми республіками Співдружності незалежних держав (СНД) понад 300 млн рублів (понад 117 млн грн).
Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на отриману від російського МЗС інформацію.
Свої внески до СНД Україна перестала платити у 2014 році, відкликала представників з квотних посад у Виконавчому комітеті та звела до мінімуму участь в діяльності цієї організації. А в 2018 році Київ оголосив про вихід з низки міжнародних договорів, укладених в межах СНД й закриття розташованого в Мінську представництва при СНД.
Однак у російському МЗС наголошують, що офіційно зі складу СНД Україна не виходила й де-юре продовжує залишатися повноцінним учасником цієї організації.
Розмір заборгованості перед єдиним бюджетом СНД і порядок її погашення визначаються рішенням Ради глав урядів Співдружності. Поки такого рішення щодо України прийнято не було, — зазначають у МЗС РФ.
Жодних перешкод для повноцінної участі України в справах Співдружності немає, — наголошують у російському дипломатичному відомстві.
Нагадаємо, Україна у квітні вийшла з військової угоди, укладеної в межах СНД.