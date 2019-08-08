Первый транш по новой программе МВФ может состояться в этом году – НБУ. Фото: "5 канал"

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Национальный банк Украины прогнозирует, что первый транш по новой программе макроэкономической поддержки от Международного валютного фонда может поступить до конца этого года.

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Как заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, при запуске сотрудничества с МВФ Украина может рассчитывать на программу общим объемом около 5−10 млрд долл., срок которой составит четыре года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на интервью Сологуба в Financial Observer.

Для того, чтобы новая программа смогла функционировать, должна измениться система сотрудничества между Украиной и МВФ. Если ранее ее формат был stand-by, то сейчас она будет заменена на EFF (Extended Fund Facility). Как отметил Сологуб, такой формат является более структурированным.

Таким образом, первый транш новой программы МВФ Украина может ожидать до конца этого года, и объем ее составит 2 млрд долл. Кроме того, аналогичные суммы финансирования ожидаются и в последующих годах, 2020 и 2021.

В НБУ отметили, что сотрудничество с МВФ по новой программе станет индикатором продолжения реформ в Украине и даст положительный сигнал инвесторам и международным партнерам страны. Кроме того, особых отличий в обязательствах Украины в рамках новой программы от предыдущих соглашений не ожидается.

Напомним, что ранее Всемирный банк прогнозировал на осень этого года возобновление переговоров между Украиной и МВФ о долгосрочной программе кредитования, которая, по мнению финансовой организации, необходима для нашей страны.