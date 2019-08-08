Перший транш за новою програмою МВФ може відбутися цього року – НБУ. Фото: "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n125322-pershyy-transh-za-novou-programou-mvf-moje-vidbutysya-cogo-roku-nbu.html

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Національний банк України прогнозує, що перший транш за новою програмою макроекономічної підтримки від Міжнародного валютного фонду може надійти до кінця цього року.

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Як заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, при запуску співпраці з МВФ Україна може розраховувати на програму загальним обсягом близько 5−10 млрд дол., термін якої складе чотири роки. Про це повідомляє прес-служба НБУ із посиланням на інтерв’ю Сологуба у Financial Observer.

Для того, щоб нова програма змогла функціонувати, повинна змінитися система співпраці між Україною і МВФ. Якщо раніше її формат був stand-by, то зараз вона буде замінена на EFF (Extended Fund Facility). Як зазначив Сологуб, такий формат є більш структурованим.

Таким чином, перший транш нової програми МВФ Україна може очікувати до кінця цього року, і обсяг її складе 2 млрд дол. Окрім того, аналогічні суми фінансування очікуються і в наступних роках, 2020 і 2021.

У НБУ відзначили, що співпраця із МВФ за новою програмою стане індикатором продовження реформ в Україні і дасть позитивний сигнал інвесторам і міжнародним партнерам країни. Крім того, особливих відмінностей у зобов’язаннях України в рамках нової програми від попередніх угод не очікується.

Нагадаємо, що раніше Світовий банк прогнозував на осінь цього року відновлення переговорів між Україною і МВФ про довгострокову програму кредитування, яка, на думку фінансової організації, необхідна для нашої країни.