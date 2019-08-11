Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: Film.ru

https://racurs.ua/n125422-pevica-mayli-sayrus-i-akter-liam-hemsvort-rasstalis-menee-chem-cherez-god-posle-svadby.html

Ракурс

Американская певица Майли Сайрус рассталась со своим мужем, австралийским актером Лиамом Хемсвортом.

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Звездная пара обменялась кольцами в декабре прошлого года. Супруги развелись через месяц после выхода скандального интервью Майли, в котором она призналась, что, несмотря на замужество, все еще «слишком привязана к женщинам». Об этом сообщает The Sun.

Представители американской певицы заявили, что решение о разводе было принято обоими сторонами, поскольку они решили, что «это лучшее, что они могут сделать для себя и для своей карьеры». Договорено, что пара продолжит контактировать и совместно воспитывать домашних животных.

Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». В 2013 году они поссорились, но в 2015 году возобновили отношения. Впоследствии они объявили, что снова помолвлены. В декабре 2018 года пара тайно поженилась. Свадьбу молодые люди отпраздновали в доме певицы в Теннесси. На празднике присутствовали только родные и близкие молодоженов.