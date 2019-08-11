Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт. Фото: Film.ru

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы

11 авг 2019, 11:28
999

Американская певица Майли Сайрус рассталась со своим мужем, австралийским актером Лиамом Хемсвортом.

Loading...

Звездная пара обменялась кольцами в декабре прошлого года. Супруги развелись через месяц после выхода скандального интервью Майли, в котором она призналась, что, несмотря на замужество, все еще «слишком привязана к женщинам». Об этом сообщает The Sun.

Представители американской певицы заявили, что решение о разводе было принято обоими сторонами, поскольку они решили, что «это лучшее, что они могут сделать для себя и для своей карьеры». Договорено, что пара продолжит контактировать и совместно воспитывать домашних животных.

Напомним, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». В 2013 году они поссорились, но в 2015 году возобновили отношения. Впоследствии они объявили, что снова помолвлены. В декабре 2018 года пара тайно поженилась. Свадьбу молодые люди отпраздновали в доме певицы в Теннесси. На празднике присутствовали только родные и близкие молодоженов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Супертайфун «Лекима» в Китае: погибли 28 человек, разрушены тысячи домов (ВИДЕО)

Вследствие сокрушительного тайфуна «Лекима» в Китае по состоянию на сегодняшнее утро, 11 августа, погибли 28 человек. Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести, разрушена инфраструктура

Новости мира
08:45

Массовые задержания начались после масштабного митинга в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

После мирного митинга за свободные выборы и освобождение фигурантов дела о «массовых беспорядках», который состоялся в Москве, российские силовики начали массовые задержания активистов

Новости Украины
18:34   10 авг
Новости партнеров
Загрузка...