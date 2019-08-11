Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт. Фото: Film.ru

https://racurs.ua/ua/n125422-spivachka-mayli-sayrus-ta-aktor-liam-hemsvort-rozluchylysya-menshe-chym-cherez-rik-pislya-vesillya.html

Ракурс

Американська співачка Майлі Сайрус розлучилася зі своїм чоловіком, австралійським актором Ліамом Хемсвортом.

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Зіркова пара обмінялася обручками в грудні минулого року. Подружжя розлучилося через місяць після виходу скандального інтерв’ю Майлі, в якому вона зізналася, що, незважаючи на заміжжя, все ще «дуже прив’язана до жінок». Про це повідомляє The Sun.

Представники американської співачки заявили, що рішення щодо розлучення було ухвалене обома сторонами, оскільки вони вирішили, що «це найкраще, що вони можуть зробити для себе і для своєї кар'єри». Домовлено, що пара продовжить контактувати і спільно виховувати домашніх тварин.

Нагадаємо, Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт познайомилися в 2009 році на зйомках фільму «Остання пісня». У 2013 році вони посварилися, але в 2015 році відновили стосунки. Згодом вони оголосили, що знову заручені. У грудні 2018 року пара таємно одружилася. Весілля молоді люди відсвяткували в будинку співачки у Теннессі. На святі були присутні лише рідні та близькі наречених.