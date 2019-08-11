Полиция устанавливает обстоятельства гибели однолетнего ребенка. Фото:

https://racurs.ua/n125424-tragediya-v-harkove-policiya-vyyasnyaet-obstoyatelstva-gibeli-odnoletnego-rebenka.html

Ракурс

В Харькове в ванной комнате в одной из квартир утонул однолетний мальчик.

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Полиция получила информацию о трагедии 10 августа в 18.40. Предварительно установлено, что около 18.00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Когда мужчина вернулся в комнату, обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть. Тело младенца направили в морг.

Правоохранители зарегистрировали информацию о событии в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, в Чернигове полиция расследует убийство, поскольку погиб младенец. Мать ребенка заявила, что ребенок находился у биологического отца, как вдруг мальчик посинел и вскоре умер. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания, следователи открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.