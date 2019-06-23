На Черниговщине погиб младенец, полиция расследует убийство. Фото: TUT.by

https://racurs.ua/n123503-na-chernigovschine-pogib-mladenec-policiya-rassleduet-ubiystvo.html

Ракурс

Гибель годовалого мальчика расследуют правоохранители в Черниговской области.

Loading...

Мать ребенка заявила, что младенец находился у биологического отца, как вдруг мальчик посинел и вскоре умер. Об этом женщина сообщила накануне вечером, передает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

Биологического отца погибшего ребенка задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

У пары есть еще один ребенок 2017 рождения. Его изъяли на время выяснения обстоятельств. Сейчас ребенок находится в детской больнице.

Отметим, что мать погибшего младенца привлекали к административной ответственности за употребление алкоголя в запрещенных местах и ​​невыполнение родительских обязанностей. Родители погибшего мальчика безработные и, хотя не состоят на учете, имеют плохую репутацию у соседей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце апреля в Полтавской области погиб двухлетний ребенок. Мальчик утонул в ванне, которую использовали, чтобы поить скот.