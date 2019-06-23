На Чернігівщині загинуло немовля, поліція розслідує вбивство. Фото: TUT.by

https://racurs.ua/ua/n123503-na-chernigivschyni-zagynulo-nemovlya-policiya-rozsliduie-vbyvstvo.html

Ракурс

Загибель однорічного хлопчика розслідують правоохоронці у Чернігівській області.

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Мати дитини заявила, що немовля перебувало у біологічного батька, як раптом хлопчик посинів та невдовзі помер. Про це жінка повідомила напередодні ввечері, передає прес-служба Нацполіції у Чернігівській області.

Біологічного батька загиблої дитини затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

У пари є ще одна дитина 2017 року народження. Її вилучили на час з’ясування обставин. Наразі дитина перебуває у дитячій лікарні.

Зазначимо, що мати загиблого немовляти притягали до адмінвідповідальності за вживання алкоголю у заборонених місцях та невиконання батьківських обов’язків. Батьки загиблого хлопчика безробітні і, хоча не перебувають на обліку, мають погану репутацію у сусідів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці квітня у Полтавській області загинула дворічна дитина. Хлопчик втопився у ванні, яку використовували, щоб поїти худобу.