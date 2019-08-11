Поліція встановлює обставини загибелі однорічної дитини. Фото:

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Ракурс

У Харкові у ванній кімнаті в одній із квартир втопився однорічний хлопчик.

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Поліція отримала інформацію про трагедію 10 серпня о 18.40. Попередньо встановлено, що близько 18.00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися та залишив його у ванній кімнаті без нагляду на декілька хвилин. Про це 11 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Коли чоловік повернувся до кімнати, виявив дитину під водою. Медики, що прибули за викликом, констатували його смерть. Тіло немовляти направили до моргу.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, у Чернігові поліція розслідує вбивство, оскільки загинуло немовля. Мати дитини заявила, що дитина перебувала у біологічного батька, як раптом хлопчик посинів та невдовзі помер. Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.