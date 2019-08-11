Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу акций протеста на YouTube, фото - Известия

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Российское ведомство по контролю за интернетом Роскомнадзор требует от компании Google (Гугл) запретить рекламу акций протеста на видеохостинге YouTube

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Роскомнадзор направил в Google соответствующее письмо. Об этом сообщило ведомство на своем сайте 11 августа.

Роскомнадзор обвинил YouTube-каналы в «срыве выборов федерального и регионального значения», поскольку сообщение об акциях массового неповиновения, которые продолжаются в РФ уже более двух недель, якобы рекламируются с помощью инструментов Google и YouTube.

Сообщения получают и пользователи, которые не подписаны на каналы, их отправляющие, — заявили в Роскомнадзоре.

Если Google не отреагирует, власти РФ будут расценивать эти действия как вмешательство в государственные дела и препятствование проведению демократических выборов в России.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные государства манипулировали митингующими на акции 10 августа в Москве.

Еще ранее подобное заявление выдал и МИД РФ, считая вмешательством во внутренние дела России сообщения о протестах в американских и немецких СМИ. Россияне вызвали в министерство американского дипломата Тима Ричардсона из-за твита дипмиссии США, в котором показывался маршрут проведения несогласованной с официальной Москвой акции 3 августа.

Сегодня в Москве и других российских городах милиция задержала 352 участника митинга «Отпускай и допускай».