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Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу акций протеста на YouTube, фото - Известия
Роскомнадзор требует от Гугл запретить рекламу акций протеста на YouTubehttps://racurs.ua/n125430-roskomnadzor-trebuet-ot-gugl-zapretit-reklamu-akciy-protesta-na-youtube.htmlРакурс
Российское ведомство по контролю за интернетом Роскомнадзор требует от компании Google (Гугл) запретить рекламу акций протеста на видеохостинге YouTube
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Роскомнадзор направил в Google соответствующее письмо. Об этом сообщило ведомство на своем сайте 11 августа.
Роскомнадзор обвинил YouTube-каналы в «срыве выборов федерального и регионального значения», поскольку сообщение об акциях массового неповиновения, которые продолжаются в РФ уже более двух недель, якобы рекламируются с помощью инструментов Google и YouTube.
Сообщения получают и пользователи, которые не подписаны на каналы, их отправляющие, — заявили в Роскомнадзоре.
Если Google не отреагирует, власти РФ будут расценивать эти действия как вмешательство в государственные дела и препятствование проведению демократических выборов в России.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные государства манипулировали митингующими на акции 10 августа в Москве.
Еще ранее подобное заявление выдал и МИД РФ, считая вмешательством во внутренние дела России сообщения о протестах в американских и немецких СМИ. Россияне вызвали в министерство американского дипломата Тима Ричардсона из-за твита дипмиссии США, в котором показывался маршрут проведения несогласованной с официальной Москвой акции 3 августа.
Сегодня в Москве и других российских городах милиция задержала 352 участника митинга «Отпускай и допускай».
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