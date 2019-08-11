Роскомнагляд вимагає від Гугл заборонити рекламу акцій протесту на YouTube, фото — Известия

https://racurs.ua/ua/n125430-roskomnaglyad-vymagaie-vid-gugl-zaboronyty-reklamu-akciy-protestu-na-youtube.html

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Російське відомство з контролю за інтернетом Роскомнагляд вимагає від компанії Google (Гугл) заборонити рекламу акцій протесту на відеохостингу YouTube

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Роскомнагляд надіслав в Google відповідний лист. Про це повідомило відомство на своєму сайті 11 серпня.

Роскомнагляд звинуватив YouTube-канали у «зриві виборів федерального і регіонального значення», оскільки повідомлення про акції масової непокори, які тривають в РФ вже понад два тижні, нібито рекламуються за допомогою інструментів Google та You-Tube.

Повідомлення отримують й користувачі, які не підписані на канали, які їх відправляють, — заявили в Роскомнагляді.

Якщо Google не відреагує, влада РФ розцінюватиме ці дії як втручання в державні справи і перешкоджання проведенню демократичних виборів в Росії.

Раніше заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.

Ще раніше подібну заяву виголосили в МЗС РФ, вважаючи втручанням у внутрішні справи Росії повідомлення про протести в американських і німецьких ЗМІ. Росіяни викликали на розмову американського дипломата Тіма Річардсона через твіт дипмісії, у якому показувався маршрут проведення неузгодженої з офіційною Москвою акції 3 серпня.

Сьогодні у Москві та інших російських містах правоохоронці затримали 352 учасників мітингу «Відпускай і допускай».