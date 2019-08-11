Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Роскомнагляд вимагає від Гугл заборонити рекламу акцій протесту на YouTube, фото — Известия

Роскомнагляд вимагає від Гугл заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

11 сер 2019, 15:49
999

Російське відомство з контролю за інтернетом Роскомнагляд вимагає від компанії Google (Гугл) заборонити рекламу акцій протесту на відеохостингу YouTube

Loading...

Роскомнагляд надіслав в Google відповідний лист. Про це повідомило відомство на своєму сайті 11 серпня.

Роскомнагляд звинуватив YouTube-канали у «зриві виборів федерального і регіонального значення», оскільки повідомлення про акції масової непокори, які тривають в РФ вже понад два тижні, нібито рекламуються за допомогою інструментів Google та You-Tube.

Повідомлення отримують й користувачі, які не підписані на канали, які їх відправляють, — заявили в Роскомнагляді.

Якщо Google не відреагує, влада РФ розцінюватиме ці дії як втручання в державні справи і перешкоджання проведенню демократичних виборів в Росії.

Раніше заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.

Ще раніше подібну заяву виголосили в МЗС РФ, вважаючи втручанням у внутрішні справи Росії повідомлення про протести в американських і німецьких ЗМІ. Росіяни викликали на розмову американського дипломата Тіма Річардсона через твіт дипмісії, у якому показувався маршрут проведення неузгодженої з офіційною Москвою акції 3 серпня.

Сьогодні у Москві та інших російських містах правоохоронці затримали 352 учасників мітингу «Відпускай і допускай».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Санкції проти Росії в рамках «закону Магнітського» Велика Британія запровадить після Brexit

Нові санкції проти РФ Велика Британія запровадить після Brexit. Уряд планує задіяти ухвалену торік «поправку Магнітського» до закону про санкції. Він дозволяє заморожувати активи іноземців, причетних до корупції і порушень прав людини

Світові новини
17:40

Лідер Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Київ: програма візиту

Очільник Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відвідає Україну. Візит прем'єр-міністра цієї країни стане першою за 20 років поїздкою керівника Ізраїлю до Києва. Нетаньяху заявляв, що готовий помирити Україну з Росією

Світові новини
15:24

Українка Федорова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду (ФОТО, ВІДЕО)

Срібну нагороду виграла українка Олена Федорова на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у Києві. Спортсменку з України випередила представниця РФ

Новини України
21:52   10 сер
Новини партнерів
Загрузка...