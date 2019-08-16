Дело евромайдановца Бубенчика Генпрокуратура сейчас не расследует. Фото: Bird In Flight

https://racurs.ua/n125626-delo-evromaydanovca-bubenchika-genprokuratura-seychas-ne-rassleduet-dokument.html

Ракурс

Дело Ивана Бубенчика, участника Евромайдана, подозреваемого в убийстве бойцов «Беркута» 20 февраля 2014 года, Генеральная прокуратура сейчас не расследует.

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Досудебное расследование в вышеуказанном уголовном производстве на данный момент приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 Уголовного процессуального кодекса Украины (выполнение процессуальных действий в порядке международного сотрудничества), говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Українських Новин».

Обвинительный акт в отношении Бубенчина в суд не передан, но и ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности на основании закона «Об амнистии участников Евромайдана» пока не предоставлено.

Бубенчик подозревается в убийстве двух командиров «Беркута» во время акций протеста на Майдане в Киеве, о чем он сам заявил в документальном фильме «Злам». По факту его заявлений Генпрокуратура начала расследование. Весной 2018 года суд отпустил Бубенчика на поруки нардепов Андрея Денисенко и Олега Петренко. Какая мера пресечения действует в отношении подозреваемого сейчас, в ГПУ не уточнили.

Около недели назад Антикоррупционное бюро вызвало на допрос генпрокурора Юрия Луценко по поводу принятия им решения о передаче дела Бубенчика другому составу прокуроров.