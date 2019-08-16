Справу євромайданівця Бубенчика Генпрокуратура наразі не розслідує. Фото: Bird In Flight

https://racurs.ua/ua/n125626-spravu-ievromaydanivcya-bubenchyka-genprokuratura-narazi-ne-rozsliduie-dokument.html

Ракурс

Справу Івана Бубенчика, учасника Євромайдану, підозрюваного в убивстві бійців «Беркута» 20 лютого 2014 року, Генеральна прокуратура наразі не розслідує.

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Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на даний момент припинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (виконання процесуальних дій у порядку міжнародної співпраці), йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських Новин».

Обвинувальний акт стосовно Бубенчика до суду не передано, але і клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону «Про амністію учасників Євромайдану» поки що не надано.

Бубенчик підозрюється у вбивстві двох командирів «Беркуту» під час акцій протесту на Майдані в Києві, про що він сам заявив у документальному фільмі «Злам». За фактом його заяв Генпрокуратура почала розслідування. Навесні 2018 року суд відпустив Бубенчика на поруки нардепів Андрія Денисенка й Олега Петренка. Чи діє запобіжний захід стосовно підозрюваного наразі, в ГПУ не уточнили.

Близько тижня тому Антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка щодо ухвалення ним рішення про передачу справи Бубенчика іншому складу прокурорів.