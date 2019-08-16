Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справу євромайданівця Бубенчика Генпрокуратура наразі не розслідує. Фото: Bird In Flight

Справу євромайданівця Бубенчика Генпрокуратура наразі не розслідує (ДОКУМЕНТ)

16 сер 2019, 16:55
999

Справу Івана Бубенчика, учасника Євромайдану, підозрюваного в убивстві бійців «Беркута» 20 лютого 2014 року, Генеральна прокуратура наразі не розслідує.

Loading...

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні на даний момент припинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (виконання процесуальних дій у порядку міжнародної співпраці), йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських Новин».

Обвинувальний акт стосовно Бубенчика до суду не передано, але і клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону «Про амністію учасників Євромайдану» поки що не надано.

Справу євромайданівця Бубенчика Генпрокуратура наразі не розслідує. Фото: Українські новини

Справу євромайданівця Бубенчика Генпрокуратура наразі не розслідує. Фото: Українські новини

Бубенчик підозрюється у вбивстві двох командирів «Беркуту» під час акцій протесту на Майдані в Києві, про що він сам заявив у документальному фільмі «Злам». За фактом його заяв Генпрокуратура почала розслідування. Навесні 2018 року суд відпустив Бубенчика на поруки нардепів Андрія Денисенка й Олега Петренка. Чи діє запобіжний захід стосовно підозрюваного наразі, в ГПУ не уточнили.

Близько тижня тому Антикорупційне бюро викликало на допит генпрокурора Юрія Луценка щодо ухвалення ним рішення про передачу справи Бубенчика іншому складу прокурорів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Звільнено суддю Дубаса, який ігнорував заяви активіста Майдану про побиття

Суддю Дарницького райсуду Києва Віктора Дубаса звільнено з посади. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя через вчинення Дубасом істотного дисциплінарного проступку

Юридичні новини
16:59

Справа «Роттердам плюс»: суд відпустив під заставу гендиректора «ДТЕК Мережі»

Солом’янський райсуд Києва відпустив під заставу гендиректора компанії «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха, затриманого в межах розслідування справи щодо формули «Роттердам плюс». Сума застави становить 9,6 млн грн

Новини України
14:29
Новини партнерів
Загрузка...