Курьезы в США: в Портленде одновременно родили девять подруг-медсестер, фото - CNN

https://racurs.ua/n125684-v-ssha-odnovremenno-rodili-devyat-podrug-medsester-foto.html

Ракурс

В США почти одновременно родили девять подруг-медсестер, которые забеременели примерно в одно и то же время.

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О необычном событии, которое произошло в Портленде, сообщает CNN.

Все роженицы работают в медицинском центре «Мейн», что в штате Мэн. Весной этого года выяснилось, что рожать они будут примерно в одинаковые сроки. Женщины, которые дружили на работе и вне ее, сделали 25 марта коллективное фото, которое получило большой резонанс в американских СМИ.

Женщины держали на фото цветные бумажки, на которых написали приблизительную дату своих родов.

Роды у них проходили с конца апреля до июля. После рождения детей подружки решили сфотографироваться уже со своими младенцами, а также сделали отдельное групповое фото детей. На фото им от трех недель до трех месяцев.

Женщины рассказывают, что после родов еще больше сдружились и заботятся друг о друге и своих детях.