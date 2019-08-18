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Курьезы в США: в Портленде одновременно родили девять подруг-медсестер, фото - CNN

В США одновременно родили девять подруг-медсестер (ФОТО)

18 авг 2019, 18:58
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В США почти одновременно родили девять подруг-медсестер, которые забеременели примерно в одно и то же время.

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О необычном событии, которое произошло в Портленде, сообщает CNN.

Все роженицы работают в медицинском центре «Мейн», что в штате Мэн. Весной этого года выяснилось, что рожать они будут примерно в одинаковые сроки. Женщины, которые дружили на работе и вне ее, сделали 25 марта коллективное фото, которое получило большой резонанс в американских СМИ.

Курьезы в США: в Портленде одновременно родили девять подруг-медсестер, фото — Maine Medical Center

Женщины держали на фото цветные бумажки, на которых написали приблизительную дату своих родов.

Роды у них проходили с конца апреля до июля. После рождения детей подружки решили сфотографироваться уже со своими младенцами, а также сделали отдельное групповое фото детей. На фото им от трех недель до трех месяцев.

Курьезы в США: в Портленде одновременно родили девять подруг-медсестер, фото — Инстаграм

Женщины рассказывают, что после родов еще больше сдружились и заботятся друг о друге и своих детях.


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