Курйози в США: у Портленді одночасно народили дев’ятеро подруг-медсестер, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n125684-u-ssha-odnochasno-narodyly-dev-yatero-podrug-medsester-foto.html

Ракурс

У США майже одночасно народили дев’ятеро подруг-медсестер, які завагітніли приблизно в один і той самий час.

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Про незвичну подію, яка сталася у Портленді, повідомляє CNN.

Усі породіллі працюють у медичному центрі «Мейн», що в штаті Мен. Навесні цього року з’ясувалося, що народжувати вони будуть приблизно в однакові терміни. Жінки, які товаришували на роботі і поза нею, зробили 25 березня колективне фото, яке дістало чималий розголос в американських ЗМІ.

Жінки тримали на фото кольорові папірці, на яких написали приблизну дату своїх пологів.

Пологи у них відбувалися із кінця квітня до липня. Після народження дітей подружки вирішили сфотографуватися уже зі своїми немовлятами, а також зробили окреме групове фото дітей. На фото їм від трьох тижнів до трьох місяців.

Вони розповідають, що після пологів ще більше здружилися і піклуються одне про одного та своїх дітей.