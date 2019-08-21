Полиция задержала банду грабителей. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n125802-nacpoliciya-provela-masshtabnuu-specoperaciu-zaderjali-bandu-kotoraya-grabila-elitnye-doma-foto.html

Ракурс

Задержание вооруженной банды провели сотрудники Нацполиции в ходе масштабной спецоперации.

Loading...

Злоумышленников задерживали в Киеве, Виннице и Черкасской области. К спецоперации привлекли бойцов спецназа КОРД, оперативников уголовного розыска, сотрудников полка полиции особого назначения и следователей. Бандитов задержали без единого выстрела. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что жители столицы совершали нападения на элитные квартиры жителей Киевской и других областей. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи.

Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанных бандитов, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество. Кроме того, как вещественное доказательство изъяли авто, на котором передвигались грабители.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам.

Напомним, полиция Киевской области задержала трех грузин по обвинению в нападении на частного предпринимателя. Преступники угрожали потерпевшему и его жене оружием, забрали из дома деньги и угнали автомобиль.