Поліція затримала банду грабіжників. Фото: Нацполіція

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Затримання озброєної банди провели співробітники Нацполіції в ході масштабної спецоперації.

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Зловмисників затримували у Києві, Вінниці та Черкаській області. До спецоперації залучали бійців спецназу КОРД, оперативників карного розшуку, співробітників полку поліції особливого призначення та слідчих. Бандитів затримали без єдиного пострілу. Про це 21 серпня повідомила прес-служба Національної поліції.

Встановлено, що мешканці столиці здійснювали напади на елітні помешкання мешканців Київської та інших областей. Погрожуючи власникам фізичною розправою, вони виносили гроші, сейфи з коштовностями, дорогоцінні речі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання затриманих бандитів, виявили та вилучили зброю, вибухівку та частково награбоване майно. Крім того, як речовий доказ вилучили авто, на якому пересувались грабіжники.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 15 років з конфіскацією майна. Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманим чоловікам.

Нагадаємо, поліція Київської області затримала трьох грузинів за звинуваченням в нападі на приватного підприємця. Злочинці погрожували потерпілому і його дружині зброєю, забрали з дому гроші та викрали автомобіль.