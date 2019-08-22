Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n125846-pogoda-v-ukraine-na-23-avgusta-jara-na-vostoke-i-uge-dojdi-i-prohlada-na-zapade-i-centre-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 августа ожидается солнечная, дожди синоптики прогнозируют только в нескольких западных областях.

Loading...

Жаркая погода не оставить восточные и южные области. Здесь столбики термометров покажут 19−22° ночью, днем ​​воздух прогреется до 27−32° тепла. На западе же прогнозируют умеренные температуры: ночью 12−15° тепла, днем ​​— 23−25°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Украине будет преобладать северо-восточный ветер, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 23 августа ожидается солнечная и жаркая. Температура ночью 15−17° по Цельсию, днем ​​24−26° тепла.

Во Львове завтра ожидается солнце и тепло. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем ​​23−25​° тепла по Цельсию.

В Одессе в пятницу Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха составит 19−21° тепла, а днем ​​32−34° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки будет жарко. Ночью температура воздуха прогреется до 18−20° выше нуля, днем ​​прогнозируют 30−32° тепла.

В Харькове завтра без осадков. Столбики термометров ночью покажут 18−20 ° тепла, днем ​​28−30° выше нуля.

В Карпатах 23 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду. Воздух ночью прогреется до 12−14° тепла, днем ​​24−26° выше нуля.

Геомагнитная обстановка Украины 23 августа прогнозируется относительно спокойная. В первой половине суток ожидаются небольшие возмущения.

Как ранее сообщал «Ракурс», аномальная жара на Канарах вызвала масштабные лесные пожары.