Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Украине. Фото: Pixabay
Погода в Украине на 23 августа: жара на востоке и юге, дожди и прохлада на западе и центре (КАРТА)https://racurs.ua/n125846-pogoda-v-ukraine-na-23-avgusta-jara-na-vostoke-i-uge-dojdi-i-prohlada-na-zapade-i-centre-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 23 августа ожидается солнечная, дожди синоптики прогнозируют только в нескольких западных областях.
Loading...
Жаркая погода не оставить восточные и южные области. Здесь столбики термометров покажут 19−22° ночью, днем воздух прогреется до 27−32° тепла. На западе же прогнозируют умеренные температуры: ночью 12−15° тепла, днем — 23−25°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Украине будет преобладать северо-восточный ветер, 5−10 м/с.
Погода в Киеве 23 августа ожидается солнечная и жаркая. Температура ночью 15−17° по Цельсию, днем 24−26° тепла.
Во Львове завтра ожидается солнце и тепло. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 23−25° тепла по Цельсию.
В Одессе в пятницу Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха составит 19−21° тепла, а днем 32−34° выше нуля.
В Днепре в ближайшие сутки будет жарко. Ночью температура воздуха прогреется до 18−20° выше нуля, днем прогнозируют 30−32° тепла.
В Харькове завтра без осадков. Столбики термометров ночью покажут 18−20 ° тепла, днем 28−30° выше нуля.
В Карпатах 23 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду. Воздух ночью прогреется до 12−14° тепла, днем 24−26° выше нуля.
Геомагнитная обстановка Украины 23 августа прогнозируется относительно спокойная. В первой половине суток ожидаются небольшие возмущения.
Как ранее сообщал «Ракурс», аномальная жара на Канарах вызвала масштабные лесные пожары.
Загрузка...