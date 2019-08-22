Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n125846-pogoda-v-ukrayini-na-23-serpnya-speka-na-shodi-i-pivdni-doschi-i-proholoda-na-zahodi-ta-v-centri.html

Ракурс

Погода в Україні 23 серпня очікується сонячна, дощі синоптики прогнозують тільки в кількох західних областях.

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Спекотна погода не залишатиме східні та південні області. Тут стовпчики термометрів покажуть 19−22° вночі, вдень повітря прогріється до 27−32° тепла. На заході ж прогнозують помірні температури: вночі 12−15° тепла, вдень — 23−25°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні переважатиме північно-східний вітер, 5−10 м/с.

Погода в Києві 23 серпня очікується сонячна та спекотна. Температура вночі 15−17° за Цельсієм, вдень 24−26° тепла.

У Львові завтра очікується сонце та тепло. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 23−25° тепла за Цельсієм.

В Одесі в п’ятницю Гідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря 19−21° тепла, а вдень 32−34° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби буде спекотно. Вночі температура повітря прогріється до 18−20° вище нуля, вдень прогнозують 30−32° тепла.

У Харкові завтра без опадів, а вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 18−20° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

У Карпатах 23 серпня синоптики прогнозують сонячну погоду. Повітря вночі прогріється до 12−14° тепла, вдень 24−26° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 серпня прогнозується відносно спокійна. У першій половині доби очікуються невеликі збурення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», аномальна спека на Канарах викликала масштабні лісові пожежі.