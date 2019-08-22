Стрельба в Киеве: суд арестовал руководителя охранной фирмы Сергея Лещенко, фото — "Громадське"

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Голосеевский райсуд Киева 22 августа арестовал на два месяца основателя охранной фирмы «Варта 1» Сергея Лещенко по прозвищу Леший.

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Суд стал следствием стрельбы в Голосеевском районе столицы ночью 20 августа.

Лещенко определили залог в размере 153,7 тыс. грн, ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, сообщает «Громадське».

Во время заседания сообщили некоторые обстоятельства происшествия. В ночь с 19 на 20 августа представители КП «Муниципальная стража» патрулировали Голосеевский парк. Между ними и людьми Лещенко произошел конфликт. Обе группы были вооружены: штатным оружием (муниципалы), ножами и пневматическим оружием (охранная фирма).

В результате столкновения трое представителей «Муниципальной охраны» получили ранения. Муниципалы объяснили, что пытались помешать незаконной деятельности кафе-кальян, которые якобы «крышевал» Леший.

Кроме Лещенко суд арестовал на два месяца и также с возможностью внесения залога (153, 7 тыс. грн.) еще одного подозреваемого в стрельбе — Акбара Магниева. «Громадському» он сообщил, что в ту ночь просто прогуливался в парке.

Издание отмечает, что ранее замечало Лешего во время выборов в Раду на 94-м округе Дубинского-Кононенко и возле Государственного бюро расследований во время допроса Петра Порошенко.

Руководителя «Варта 1» Сергея (Лешего) Лещенко недавно также связывали с общественным формированием «Левый берег». Источник «Громадського» в следственных органах рассказал, что лицензия у компании «Варта 1» может быть недействительной.

Напомним, ночью 20 августа возле станции метро «Голосеевская» в Киеве произошла драка со стрельбой. Оказалось, что это был конфликт между представителями «Муниципальной охраны» и частной охранной фирмы.