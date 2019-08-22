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Стрілянина у Києві: суд арештував очільника охоронної фірми, Сергій Лещенко, фото — Громадське

Стрілянина біля метро «Голосіївська» у Києві: суд арештував боса охоронної фірми

22 сер 2019, 22:40
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Голосіївський райсуд Києва 22 серпня арештував на два місяці засновника охоронної фірми «Варта 1» Сергія Лещенка на прізвисько Лєший.

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Суд став наслідком стрілянини в Голосіївському районі столиці уночі 20 серпня.

Лещенку визначили заставу у розмірі 153,7 тис грн., йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України, повідомляє «Громадське».

Під час засідання повідомили деякі обставини події. У ніч з 19 на 20 серпня представники КП «Муніципальна варта» патрулювали Голосіївський парк. Між ними та людьми Лещенка стався конфлікт. Обидві групи були озброєні: штатною зброю (муніципали) та ножами і пневматичною зброєю (охоронна фірма).

Внаслідок сутички троє представників «Муніципальної варти» дістали поранення. Муніципали пояснили, що намагалися завадити незаконній діяльності кафе-кальян, які нібито «кришував» Лєший.

Крім Лещенка суд арештував на 2 місяці і також з можливістю внесення застави (153, 7 тис. грн.) ще одного підозрюваного у стрілянині — Акбара Магнієва. «Громадському» він повідомив, що тієї ночі просто прогулювався у парку.

Видання відзначає, що раніше помічало Лєшего під час виборів до Ради на 94-му окрузі Дубінського-Кононенка та біля Державного бюро розслідувань під час допиту Петра Порошенка.

Очільника «Варти 1» Сергія (Лєшего) Лєщенка донедавна також пов’язували із громадським формуванням «Лівий берег».

Джерело «Громадського» в слідчих органах розповіло, що ліцензія у компанії «Варта 1» може бути недійсною.

Нагадаємо, вночі 20 серпня біля станції метро «Голосіївська» у Києві сталася бійка зі стріляниною. Виявилося, що це був конфлікт між представниками «Муніципальної варти» та приватної охоронної фірми.

Джерело: Ракурс


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