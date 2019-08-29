День памяти защитников Украины впервые отмечают на государственном уровне. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n126060-den-pamyati-zaschitnikov-ukrainy-vpervye-otmechaut-na-gosudarstvennom-urovne-foto-video.html

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День памяти защитников сегодня впервые отмечают в Украине на государственном уровне. В этот день в стране вспоминают защитников родины, которые погибли в борьбе за территориальную целостность государства.

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Памятная дата была установлена 24 августа, в День Независимости Украины, указом президента.

Дата 29 августа выбрана не случайно — именно в этот день в 2014 году украинская армия понесла самые масштабные потери на Донбассе. В этот день шли бои за Иловайск, в которых, по данным Генерального штаба ВСУ, погибло 220 украинских военных и еще 40 бойцов пропали без вести.

Согласно указу главы государства, Кабмин в этот день должен утвердить план мероприятий, на которых почтят павших героев Украины. Министерству иностранных дел Украины поручили организовать соответствующие мероприятия в дипломатических учреждениях страны.

По случаю праздника в столице Украины было решено изменить маршрут общественного транспорта. В центре Киева пройдут мероприятия, посвященные трагическим событиям.

Героев Украины сегодня вспомнили и новоизбранные депутаты Верховной Рады. Первое заседание парламента началось с минуты молчания в память о погибших защитниках страны.

Кроме того, депутаты перед началом работы Рады пришли с цветами к мемориалу жертвам Революции достоинства.

Напомним, что вчера в Киеве под зданием посольства Российской Федерации собрались на памятную акцию родственники военных, погибших в Иловайском котле.