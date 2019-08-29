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День пам'яті захисників України вперше відзначають на державному рівні. Фото: 112 Україна

День пам’яті захисників України вперше відзначають на державному рівні (ФОТО, ВІДЕО)

29 сер 2019, 11:09
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День пам’яті захисників сьогодні вперше відзначають в Україні на державному рівні. Цього дня в країні згадують захисників Батьківщини, які загинули у боротьбі за територіальну цілісність держави.

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Пам’ятна дата була встановлена 24 серпня, в День Незалежності України, указом президента.

День пам’яті захисників України вперше відзначають на державному рівні. Фото: Gloss.ua

Дату 29 серпня обрано не випадково — саме цього дня в 2014 році українська армія зазнала наймасштабніших втрат на Донбасі. Цього дня точилися бої за Іловайськ, в яких, за даними Генерального штабу ЗСУ, загинули 220 українських військових і ще 40 бійців зникли безвісти.

Згідно з указом глави держави, Кабмін цього дня має затвердити план заходів, на яких вшановують полеглих героїв України. Міністерству закордонних справ України доручили організувати відповідні заходи у дипломатичних установах країни.

З нагоди свята в столиці України було вирішено змінити маршрут громадського транспорту. У центрі Києва відбудуться заходи, присвячені трагічним подіям.

Героїв України сьогодні згадали і новообрані депутати Верховної Ради. Перше засідання парламенту почалося з хвилини мовчання в пам’ять про полеглих захисників країни.

Окрім того, депутати перед початком роботи Ради прийшли з квітами до меморіалу жертвам Революції гідності.

Депутати вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Фото: Telegram-канал "Слуга народу"

Нагадаємо, що вчора в Києві під будівлею посольства Російської Федерації зібралися на пам’ятну акцію родичі військових, загиблих в Іловайському котлі.

Джерело: Ракурс


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