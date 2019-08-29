На Виннитчине после службы УПЦ МП в храме исчез украинский флаг. Фото: religionpravda.com.ua

https://racurs.ua/n126069-na-vinnitchine-posle-slujby-upc-mp-v-hrame-ischez-ukrainskiy-flag-podrobnosti-konflikta.html

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Государственный флаг Украины сорвали сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата возле храма в поселке Хижинцы на Виннитчине. Двумя днями ранее его вывесили на храме прихожане Православной церкви Украины.

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После утреннего богослужения, которое провели прихожане УПЦ МП, установленное на храме знамя исчезло. В связи с этим между представителями Московского патриархата и ПЦУ завязался конфликт, который мог перерасти в драку, если бы к месту не прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщается на сайте Религиозно-информационной службы Украины.

Отмечается, что в Хижинцах часть жителей остается сторонниками УПЦ МП, хотя с начала 2019 года большинство общины является прихожанами ПЦУ. Поэтому было принято решение проводить богослужения этих церквей в местном храме по очереди. При этом, согласно установленным договоренностям, сторонники УПЦ проводят службу внутри храма, а сторонники ПЦУ — во дворе.

В преддверии Дня памяти защитников Украины прихожане ПЦУ вывесили у храма государственный флаг. Однако на следующий день, после службы УПЦ МП, флаг исчез.

Этот циничный поступок ярко свидетельствует, кому служит УПЦ МП и чему она учит свои прихожан. Надеемся, что вскоре полиция найдет преступника, а наше общество готовится установить новый флаг, — заявил местный священник Сафроний.

По данным РИСУ, в полиции открыли уголовное производство по ст. 185 УК Украины (кража) и занялись поиском злоумышленников, укравших флаг. Им грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет. Если выяснится, что флаг был поврежден или осквернен, то производство могут переквалифицировать согласно статье «Надругательство над государственным символом».

Отмечается, что несмотря на конфликт, сторонники ПЦУ повторно установили на храме государственный флаг, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.