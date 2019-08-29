На Вінниччині після служби УПЦ МП у храмі зник український прапор. Фото: religionpravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n126069-na-vinnychchyni-pislya-slujby-upc-mp-v-hrami-znyk-ukrayinskyy-prapor-podrobyci-konfliktu.html

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Державний прапор України зірвали прихильники Української православної церкви Московського патріархату біля храму в селищі Хижинці на Вінниччині. Двома днями раніше його вивісили біля храму парафіяни Православної церкви України.

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Після ранкового богослужіння, яке провели прихильники УПЦ МП, встановлений на храмі прапор зник. У зв’язку з цим між представниками Московського патріархату та ПЦУ виник конфлікт, який міг перерости в бійку, якби до місця не прибули співробітники поліції. Про це повідомляється на сайті Релігійно-інформаційної служби України.

Зазначається, що в Хижинці частина жителів залишається прихильниками УПЦ МП, хоча з початку 2019 року більшість громади є прихожанами ПЦУ. Тому було вирішено проводити богослужіння цих церков у місцевому храмі по черзі. При цьому, відповідно до встановлених домовленостей, прихильники УПЦ проводять службу всередині храму, а прихильники ПЦУ — надворі.

Напередодні Дня пам’яті захисників України парафіяни ПЦУ вивісили біля храму державний прапор. Однак наступного дня, після служби УПЦ МП, прапор зник.

Цей цинічний вчинок яскраво свідчить, кому служить УПЦ МП і чому вона вчить свої прихожан. Сподіваємося, що незабаром поліція знайде злочинця, а наше суспільство готується встановити новий прапор, — заявив місцевий священик Сафроній.

За даними РІСУ, в поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 185 КК України (крадіжка) і зайнялися пошуком зловмисників, які вкрали прапор. Їм загрожує штраф або позбавлення волі на термін до трьох років. Якщо з’ясується, що прапор було пошкоджено або спаплюжено, то провадження можуть перекваліфікувати згідно зі статтею «Наруга над державним символом».

Зазначається також, що попри конфлікт прихильники ПЦУ повторно встановили біля храму державний прапор, аби вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України.