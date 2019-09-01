Штайнмайер извинился перед Польшей за Вторую мировую войну и насильственное господство. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n126193-shtaynmayer-izvinilsya-pered-polshey-za-vtoruu-mirovuu-voynu-i-nasilstvennoe-gospodstvo.html

Ракурс

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия несет историческую вину за Вторую мировую войну, и извинился перед Польшей.

Loading...

Заявление прозвучало во время визита Штайнмайера в Варшаву, куда он прибыл для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Штайнмайера, эта война является немецким преступлением, а поляки стали жертвами немецкого насильственного господства. Немецкий лидер заявил, что склоняет голову перед жертвами нападения на Велюнь.

Отметим, что в 1939 году 1 сентября город бомбили немецкие солдаты. Он был почти полностью уничтожен и тысячи горожан погибли.

В свою очередь, президент Польши Дуда назвал нападение нацистской Германии на Польшу актом варварства и военным преступлением.

Окончательное примирение между двумя странами является важным историческим шагом. На эти мероприятия Польша пригласила более 250 иностранных гостей.

Напомним, в Варшаве встретились президент Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс.