Штайнмаєр вибачився перед Польщею за Другу світову війну і насильницьке панування. Фото: Delfi

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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина несе історичну провину за Другу світову війну, та вибачився перед Польщею.

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Заява пролунала під час візиту Штайнмаєра до Варшави, куди він прибув для участі у заходах з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Штайнмаєра, ця війна є німецьким злочином, а поляки стали жертвами німецького насильницького панування. Німецький лідер заявив, що схиляє голову перед жертвами нападу на Велюнь.

Зазначимо, що у 1939 році 1 вересня місто бомбардували німецькі солдати. Воно було майже повністю знищене і тисячі містян загинули.

У свою чергу, президент Польщі Анджей Дуда назвав напад нацистської Німеччини на Польщу актом варварства та військовим злочином.

Остаточне примирення між двома країнами є важливим історичним кроком. На ці заходи Польща запросила понад 250 іноземних гостей.

Нагадаємо, у Варшаві зустрілись президент Володимир Зеленський та віце-президент США Майк Пенс.